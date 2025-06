LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | scattano le pre-qualifiche Bagnaia deve rispondere ai Marquez

Entra nel vivo delle qualifiche del GP di Aragon 2025 con aggiornamenti in tempo reale: Bagnaia deve rispondere alle sfide di Marquez, mentre Bezzecchi sorprende tutti. Segui ogni emozione e non perdere il volto di questa sfida ad alta quota. Clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni istante di questa battaglia epica sulla pista spagnola!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Bezzecchi dà il primo squillo ed è secondo a 19 millesimi da Pecco, subito davanti a Marc Marquez che rimane terzo a 23. Quarto Vinales a 36 15.10 Alex Marquez migliora in ogni settore e chiude il suo giro in 1:48.005 quinto a 162 millesimi da Bagnaia. 15.09 Marc Marquez inizia a forzare e, con doppia media, si porta in seconda posizione a 23 millesimi da Bagnaia, mentre Aldeguer è quinto a 199 millesimi. 15.08 Pecco Bagnaia si mette al comando in 1:47.843 con 93 millesimi su Vinales e 267 su Di Giannantonio. 15.07 Marc Marquez inizia senza forzare, mentre suo fratello Alex è in vetta in 1:47. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: scattano le pre-qualifiche, Bagnaia deve rispondere ai Marquez

In questa notizia si parla di: Marquez Diretta Bagnaia Motogp

