LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | nuovo duello tra i fratelli Marquez Bagnaia spera in una scintilla

Benvenuti alla nostra emozionante copertura in tempo reale del GP di Aragon 2025! Oggi si rinnova il duello tra i fratelli Marquez e Bagnaia, con speranze di una scintilla che possa accendere la gara. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti, orari e TV: un evento imperdibile che promette emozioni forti e sorprese all’orizzonte. Pronti a vivere ogni istante di questa giornata decisiva? La battaglia è appena cominciata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali saranno i reali valori in pista. Si inizierĂ a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato spagnolo. Dopo la tappa di Silverstone la classifica generale vede sempre al comando Marc Marquez con 196 punti contro i 172 del fratello Alex, per cui con un bottino di 24 lunghezze di margine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: nuovo duello tra i fratelli Marquez, Bagnaia spera in una scintilla

MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: nuovo duello tra i fratelli Marquez, Bagnaia spera in una scintilla - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del

