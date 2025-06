LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | Marc Marquez riparte forte Bagnaia prova una forcella diversa

Se sei appassionato di MotoGP, non puoi perderti il live del GP di Aragon 2025: aggiornamenti in tempo reale, le gare più emozionanti e i sorpassi di campioni come Marquez e Bagnaia. La gara sta entrando nel vivo e ogni secondo conta. Resta con noi per vivere ogni emozione di questa giornata indimenticabile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 Marc Marquez invece continua a martellare e scende a 1:47.212 con 430 millesimi su Bezzecchi che, invece, si concentra sul passo e gira in 1:49.568 15.30 Bagnaia gira in 1:53.675 rimanendo su un ritmo ben poco incoraggiante. 15.29 Miller sale al quinto posto a 465 millesimi da Marc Marquez mentre Aldeguer risponde ed è quarto a 365. 15.28 Ecco Bagnaia di nuovo in azione. Pecco sceglie doppia media usata. Morbidelli intanto migliora ma rimane 13° a 940 millesimi dalla vetta. 15.26 Bagnaia e Alex Marquez attendono ancora ai box. Marc Marquez invece procede ma su tempi alti, provando a portare le sue medie all’usura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Marc Marquez riparte forte, Bagnaia prova una forcella diversa

