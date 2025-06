LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | Marc Marquez fa il vuoto Bagnaia 10 a 1 5 secondi Alle 15 00 le pre-qualifiche

Scopri in tempo reale tutto ciò che accade al GP di Aragona 2025, dove Marc Marquez dà spettacolo con un dominio impressionante, mentre Bagnaia si trova a dover rincorrere. Le pre-qualifiche alle 15:00 promettono emozioni e sorprese: clicca qui per aggiornare la diretta live e non perdere nemmeno un istante di questa corsa avvincente. Resta con noi per seguire ogni dettaglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38 Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo alle ore 15.00 per le pre-qualifiche. Grazie e buon proseguimento di giornata. 11.37 Come era facilmente immaginabile Marc Marquez vuole dominare la scena ad Aragon e gli altri accusano distacchi abissali. Pecco Bagnaia arranca e deve assolutamente ricucire lo strappo con il compagno. 11.35 Settimo Mir a 1.319, ottavo Aldeguer a 1.324, nono Morbidelli a 1.345, chiude la top10 Pecco Bagnaia a 1.508. 11.34 Marc Marquez centra il miglior tempo in 1:46.974 con 970 millesimi su Alex Marquez e 1.021 su Bezzecchi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Marc Marquez fa il vuoto, Bagnaia 10° a 1.5 secondi. Alle 15.00 le pre-qualifiche

