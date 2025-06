LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | Marc Marquez domina le pre-qualifiche Bagnaia nella top10 col fiatone

Benvenuti al live del GP di Aragon 2025, dove le emozioni sono alle stelle! Marc Marquez domina le pre-qualifiche con grande autorità, mentre Bagnaia fatica a mantenere il passo nella top10. La sfida è aperta: chi si laureerà campione questa volta? Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprire le prossime imprese dei protagonisti della MotoGP!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani per FP2, qualifiche e Sprint Race. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. 16.07 Si chiudono quindi pre-qualifiche che hanno emesso verdetti importanti. Marc Marquez sembra pronto per la tanto attesa doppietta, mentre Pecco Bagnaia prosegue nelle sue difficoltà tecniche, con una GP25 che proprio non gli piace in frenata. 16.06 Fuori dalla top10 per soli 9 millesimi Marco Bezzecchi, quindi 12° a 28 Fabio Di Giannantonio. Si ferma in 13a posizione Enea Bastianini a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: Marc Marquez domina le pre-qualifiche, Bagnaia nella top10 col fiatone

