LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | inizia la FP1 Marc Marquez favorito Bagnaia vuole crescere

Il GP di Aragón 2025 si accende con emozioni fin dai primi turni di prove libere, mentre i piloti scaldano i motori e il cronometro. Marc Marquez, favorito della vigilia, punta a confermarsi in vetta, ma Pecco Bagnaia non sta a guardare: con nuove soluzioni tecniche in arrivo, la sfida promette spettacolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni momento di questa emozionante battaglia su due ruote.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Sale al comando Johann Zarco in 1:51.088 con 154 millesimi su Acosta e 315 su Miller. 10.49 Il primo crono della FP1 porta la firma di Jack Miller in 1:51.403 10.48 Tutti i piloti sono in pista. I primi si stanno già lanciando per il giro veloce inaugurale. 10.47 Pecco Bagnaia dovrebbe montare una forcella nuova all’anteriore. Il due-volte campione del mondo le sta provando tutte per trovare fiducia all’anteriore sulla sua moto. 10.46 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti del turno iniziale. 10.45 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DI ARAGON!!!!!!!! 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: inizia la FP1. Marc Marquez favorito, Bagnaia vuole crescere

In questa notizia si parla di: Diretta Bagnaia Motogp Aragon

