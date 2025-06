LIVE MotoGP GP Aragon 2025 in DIRETTA | fratelli Marquez favoriti Bagnaia spera in una scintilla

Benvenuti alla diretta live del Gran Premio di Aragon 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di MotoGP! Sul circuito di MotorLand, i fratelli Marquez sono in prima fila come favoriti, mentre Bagnaia spera di accendere una scintilla che possa cambiare le carte in tavola. Tra emozioni e sorprese, questa giornata sarà decisiva per svelare i veri protagonisti del Mondiale. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerd√¨ del Gran Premio di Aragon, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali saranno i reali valori in pista. Si inizier√† a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato spagnolo. Dopo la tappa di Silverstone la classifica generale vede sempre al comando Marc Marquez con 196 punti contro i 172 del fratello Alex, per cui con un bottino di 24 lunghezze di margine. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Aragon 2025 in DIRETTA: fratelli Marquez favoriti, Bagnaia spera in una scintilla

