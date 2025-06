LIVE L’Italia in svantaggio a Oslo | la Norvegia avanti sul 2-0 con Sorloth e Musa

L’Italia si trova in svantaggio a Oslo, con la Norvegia avanti 2-0 grazie alle reti di Sorloth e Musa. Una situazione difficile, ma il cammino verso il Mondiale del 2026 è ancora lungo e tutto può cambiare. Lunedì 9 giugno, gli Azzurri scenderanno in campo a Reggio Emilia contro la Moldavia, determinati a risalire la china e scrivere un nuovo capitolo di questa sfida europea.

Lunedì 9 giugno, l'Italia giocherà a Reggio Emilia la seconda partita del Girone I contro la Moldavia. In queste due partite gli Azzurri si giocano tanto nel percorso per la qualificazione al Mondiale del 2026.

