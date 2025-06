LIVE La rivincita di Musetti contro Alcaraz | la semifinale tra l’azzurro e il campione in carica del Roland Garros

Una sfida epica tra due talenti senza tempo: Lorenzo Musetti cerca di scrivere un nuovo capitolo della sua storia contro il campione in carica di Roland Garros, Alcaraz. Dopo aver conquistato la Top 10 e raggiunto le semifinali del torneo parigino, il giovane azzurro si prepara a vivere una notte da ricordare sul Court Philippe-Chatrier. La tensione è alle stelle: chi emergerà vittorioso? Restate con noi per vivere in tempo reale questa emozionante rivincita.

Ormai Lorenzo Musetti non fa più notizia: il tennista azzurro è entrato con prepotenza a far parte della Top 10 del ranking internazionale e la conquista della semifinale del Roland Garros rappresenta solo la conseguenza del gran percorso che il 23enne di Carrara sta avendo sulla terra battuta. Contro di lui scende sul Court Philippe

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.

Musetti batte Tiafoe e vola in semifinale a Parigi: lo statunitense si arrende in quattro set. L'azzurro: Il mio segreto? Sono papà". Gli highlights https://sport.tiscali.it/altrisport/tennis/articoli/musetti-tiafoe-quarto-finale-roland-garros/… #tiscalinews #4giugno Partecipa alla discussione

#Quote #Scommesse #Scommesseonline #ScommesseSportive #RolandGarros Scommesse tennis, Roland Garros: in semifinale è di nuovo Musetti vs Alcaraz. L’azzurro cerca la rivincita dopo Montecarlo e Roma, ma la vittoria è un’impresa a 5,50 su Sisal ht Partecipa alla discussione

Musetti-Alcaraz, diretta Roland Garros: la semifinale di Lorenzo in tempo reale - Il tennista azzurro, dopo aver battuto Tiafoe ai quarti, gioca contro lo spagnolo per un posto in finale: segui la partita live sul nostro sito ... Si legge su tuttosport.com

Musetti-Alcaraz diretta Roland Garros: segui la semifinale di oggi - L'azzurro sfida lo spagnolo sulla terra rossa del Court Philippe-Chatrier, in palio il pass per la finale dello Slam parigino: tutti gli aggiornamenti ... Lo riporta msn.com

Musetti-Alcaraz 3-2: l'azzurro tiene il servizio. Dove vederla in tv e streaming - Lorenzo Musetti oggi alle 14,30 giocherà la semifinale del Roland Garros. Il tennista azzurro affronterà il numero 2 al mondo, Carlos Alcaraz che ha eliminato Jannik Sinner a ... Scrive ilmessaggero.it

Carlos Alcaraz vs Lorenzo Musetti Semifinal Preview | 2025 Roland Garros | TC Live