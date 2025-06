LIVE Italia-Germania 3-2 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre si ritrovano al momento giusto e concedono il bis

Vivi in diretta tutta l'emozione della sfida tra Italia e Germania nella Nations League di volley femminile 2025.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROBLEMA FISICO PER PAOLA EGONU: COSA È SUCCESSO 0.38: Per questa sera è tutto, appuntamento a domani per Italia-Corea del Sud. Grazie per averci seguito e buonanotte 0.37: In casa Germania 15 punti a testa per Alsmeier e Kindermann e 11 punti per Weitzel. Per l’Italia 31 punti di Antropova, 16 per Degradi, entrata in corsa, 10 per Sylla, 9 per Fahr 0.35: Antropova, chiamata a sostituire Egonu, acciaccata, ha fatto il suo dopo un avvio complicato, suonando la carica al servizio e in attacco, nel secondo e negli ultimi due set. Degradi ha dimostrato di avere qualcosa in più al momento di Giovannini ma entrambe sono da rivedere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 3-2, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si ritrovano al momento giusto e concedono il bis

