LIVE Italia-Germania 2-2 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | azzurre avanti 8-4 nel tie break

Un'emozionante sfida tra Italia e Germania nel Volley Femminile, Nations League 2025, si svolge in diretta! Le azzurre sono avanti 8-4 nel tie-break, combattendo con grinta e determinazione. Segui ogni momento di questa partita appassionante e scopri come le nostre atlete affrontano imprevisti e grandi colpi. Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere neanche un secondo di questa battaglia sportiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROBLEMA FISICO PER PAOLA EGONU: COSA È SUCCESSO 9-6 Murooooooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 8-6 Primo tempo Weitzel 8-5 Muro di Weitzel 8-4 Diagonale vincente di Sylla da zona 4 7-4 La fast di Cekulaev 7-3 Vincente la diagonale di Sylla da zona 4 6-3 Parallela di Grozer da zona 4 6-2 Muroooooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiiii dopo un miracolo in difesa delle azzurre 5-2 Errore al servizio Italia 5-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 4-1 La slash di Degradi! 3-1 Murooooooooooooooooooo Orrooooooooooooooooooooo 2-1 Antropovaaaaaaaaaaaaa! Parallela da seconda linea a chiudere un’azione rocambolesca 1-1 Parallela di Degradi da zona 4 0-1 Invasione Italia 25-13 Murooooooooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! L’Italia domina il quarto set e si va al tie break 24-13 Diagonale strettissima di Sylla da zona 4 23-13 Muro di Weitzel 23-12 Diagonale di Antropova da zona 2 22-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Orroooooooooooooooooooo 21-12 Vincente il primo tempo di Danesi 20-12 Mano out Weske da zona 2 20-11 Errore al servizio Germania 19-11 Mano out Stautz da zona 4 19-10 Diagonale di Degradi da zona 4 19-10 Errore al servizio Italia 18-9 Pallonetto di Degradi da zona 4 17-9 Murooooooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 16-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 15-9 Parallela vincente di Antropova da seconda linea 14-9 In rete il bagher di Antropova 14-8 Vincente Degradi sulle mani del muro da zona 4 13-8 Ace di Weitzel 13-7 Primo tempo Weitzel 13-6 Mano out Antropova da zona 2 12-6 Muroooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaa 11-6 La slash di Danesi 10-6 Mano out Degradi da zona 4 9-6 Mano out di Degradi da zona 4 8-6 Diagonale di Sylla da zona 4 7-6 Errore al servizio Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 2-2, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre avanti 8-4 nel tie break

In questa notizia si parla di: Diretta Italia Germania Nations

