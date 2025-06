LIVE Italia-Corea del Sud Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | sfida da vincere per le campionesse olimpiche

Benvenuti alla diretta di Italia-Corea del Sud, uno degli incontri più attesi della prima settimana della Nations League femminile 2025. Le campionesse olimpiche sono pronte a dimostrare il loro valore contro una temibile avversaria asiatica, in una sfida che potrebbe definire il proseguimento del torneo. Restate con noi per vivere ogni momento in tempo reale e scoprire insieme chi avrà la meglio su questo campo di battaglia.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, incontro valevole per la prima settimana della Nations League di volley femminile 2025. A Rio de Janeiro (Brasile) le campionesse olimpiche tornano in campo per la terza partita di questa competizione contro la formazione asiatiche. Il cammino della nazionale italiana è iniziato mercoledì contro gli Stati Uniti d'America. Nella rivincita della finale olimpica le ragazze di Julio Velasco si sono imposte con un netto 3-0 (25-13, 25-13, 30-28). Le azzurre hanno poi sconfitto ieri sera la Germania con un sofferto ma meritato 3-2 (22-25, 25-10, 20-25, 25-13, 15-9) in un match dove Velasco ha dovuto fare a meno dell'acciacata Egonu, sostituita molto bene da Antropova che ha messo a segno ben 31 punti Una sola partita per la Corea del Sud che ha esordito in questa competizione contro la formazione tedesca.

