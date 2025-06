LIVE Italia-Corea del Sud 3-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre calano il tris

Le azzurre di volley femminile di Julio Velasco conquistano una vittoria schiacciante contro la Corea del Sud, chiudendo il match con un netto 3-0 (25-13, 25-13, 25-17). Un risultato che dimostra la superiorità tecnica delle italiane e il grande stato di forma della squadra. La partita si è rivelata un vero monologo, lasciando ben poche speranze alle avversarie. Resta con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e le emozioni che continuano a susseguirsi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.44 Tutto semplice per l’Italia di Julio Velasco che nonostante un ampio turnover domina la Corea del Sud e vince per 3-0 (25-13, 25-13, 25-17). Quest’oggi in campo si sono viste due nazionali di un livello totalmente differente con le italiane che hanno dominato dando l’impressione di non faticare nemmeno 23.42 IL PRIMO TEMPO DI NWAKALOR CHIUDE LA PARTITA: L’ITALIA CALA IL TRIS!! 24-17 Giovannini va a segno in parallela e porta l’Italia a match point. 23-17 Muro vincente di Dahyeon sul primo tempo di Nwakalor. 23-16 Mani out cercato e trovato dalla giocatrice coreana 23-15 Muro vincente di Egonu 22-15 Invasione a muro di Dahyeon nel tentativo di chiudere la strada al pallonetto di Egonu. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 3-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre calano il tris

