LIVE Italia-Corea del Sud 2-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | 25-13 le azzurre dominano il secondo set

Le emozioni della Nations League femminile 2025 sono intense e appassionanti: l’Italia domina la Corea del Sud con un punteggio di 2-0, grazie a prestazioni straordinarie e una determinazione senza pari. Con Egonu in prima linea e un team compatto, le azzurre si confermano protagoniste. Continua a seguire questa sfida in diretta per vivere ogni punto e scoprire come si evolve questa entusiasmante partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERZO SET La migliore marcatrice dell’incontro al momento è Egonu con 12 punti, seguita da Degradi, Omoruyi e Fahr con 6 palloni messi a terra. Per la Corea del Sud le top scorer sono Seoyoung e Sohwi L’Italia sta dominando questa partita senza dare neppure l’impressione di star faticando. Nonostante l’ampio turnover le azzurre stanno mostrando una buona pallavolo mettendo in mostra tutte le differenze che ci sono, ad oggi, con la Corea del Sud 25-13 EGONU!! L’azzurra attacca anche un’alzata di Giovannini con un bagherone disperato e mette la parola fine sul secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 2-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-13, le azzurre dominano il secondo set

