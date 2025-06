LIVE Italia-Corea del Sud 1-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | 25-13 le azzurre dominano nel 1 set

Segui con entusiasmo la sfida tra Italia e Corea del Sud, valida per la Nations League femminile 2025: le azzurre dominano il primo set con 25-13, dimostrando grinta e tecnica superiore. Resta aggiornato in diretta per non perdere neanche un punto di questa emozionante partita, mentre le protagoniste si sfidano con passione e determinazione. Continua a leggere per scoprire come evolverà questa entusiasmante sfida di volley femminile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Egonu lascia andare il braccio e trova il mani out 2-2 Infrazione a rete dell'Italia 2-1 Pallonetto perfetto di Degradi con la palla che cade alle spalle del muro 1-1 Erore dai 9 metri di Nwakalor 1-0 Primo tempo vincente di Nwakalor SECONDO SET 25-13 Sohwi non riesce ad attaccare un pallone troppo a filo rete con la palla che termina sotto la rete. 24-13 Termina ampiamente lunga la battuta della giocatrice coreana 23-13 Scappa in lunghezza il servizio di Fahr 23-12 Malual attacca altissimo il pallone, passa sopra il muro coreano con il pallone che atterra sui 4 metri 22-12 Si ferma in rete il servizio di Alice Degradi 22-11 Primo tempo perfetto di Fahr servita senza muro da Cambi 21-11 MONSTER BLOCK! Ancora a segno il muro italiano su un attacco di Seonwoo.

Diretta Italia Corea Nations

