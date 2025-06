LIVE Italia-Corea del Sud 0-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | inizia l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-9 Termina sulla linea l’attacco in parallela 13-8 Pallonetto di Kang Sohwi che insacca il pallone tra il muro italiano e la rete. In precedenza Degradi non era riuscita a mettere giù il contrattacco dopo il pancake in difesa di Orro 13-7 Muroooo!! Pallonetto spinto di Seonwoo Lee che cerca di far passare la palla tra le mani di Egonu che piazza il muro vincente 12-7 Pallonetto vincente di Egonu 11-7 Attacco fasciato dall’opposto coreano che sorprende la difesa azzurra. 11-6 Buona copertura alle spalle del muro per l’Italia che ricostruisce e va a segno con la diagonale stretta di Egonu TIME OUT COREA DEL SUD 10-6 Pallonetto spinto di Egonu, Dahye Han sbaglia la difesa in palleggio 9-6 Cambio palla istantaneo dell’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 0-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia l’incontro

