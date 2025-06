LIVE Inter è il Chivu-day | l' allenatore è arrivato in sede Oggi la firma sul biennale

Live Inter: il Chivu Day è arrivato! Oggi, l’allenatore che ha portato il Parma alla salvezza firma un biennale con i nerazzurri, segnando una nuova emozionante fase per la squadra. La sua esperienza e determinazione sono pronti a guidare i nostri colori verso nuovi traguardi. Restate sintonizzati, perché questa stagione sarà ricca di sorprese e successi!

L'allenatore che ha conquistato la salvezza col Parma nell'ultimo campionato firmerà un biennale con i nerazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Inter, è il Chivu-day: l'allenatore è arrivato in sede. Oggi la firma sul biennale

