LIVE Incubo Italia | Norvegia avanti per 3-0 nel secondo tempo

L'Italia si prepara a vivere un momento cruciale nel percorso verso il Mondiale 2026: dopo una sfida difficile contro la Norvegia, con gli avversari avanti 3-0 nel secondo tempo, i nostri azzurri si concentrano sulla prossima sfida a Reggio Emilia contro la Moldavia. Un match che potrebbe fare la differenza e riaccendere le speranze di qualificazione. L’attesa è palpabile, e ogni gara conta come un vero e proprio banco di prova per il nostro sogno mondiale.

Lunedì 9 giugno, l'Italia giocherà a Reggio Emilia la seconda partita del Girone I contro la Moldavia. In queste due partite gli Azzurri si giocano tanto nel percorso per la qualificazione al Mondiale del 2026. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - LIVE Incubo Italia: Norvegia avanti per 3-0 nel secondo tempo

In questa notizia si parla di: Italia Incubo Norvegia Avanti

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: incubo Italia. Fuori le due Ferrari e Antonelli in Q2 - Siamo in diretta dal Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025, un incubo per la Ferrari con entrambe le scuderie eliminate.

Italia da non credere: Norvegia avanti 3-0 al termine del primo tempo - Sui social i tifosi sono scatenati per questa prova che fa piombare tutti nell'incubo di saltare ancora una volta il Mondiale dopo due assenze consecutive. Segnala msn.com

Norvegia-Italia, primo tempo da incubo per gli azzurri - Primo tempo da incubo per la Nazionale di Spalletti nel primo impegno delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Italia letteralmente in balia della Norvegia, avanti 3-0 grazie alle reti di Sorloth, Nusa ... unionesarda.it scrive

In campo Norvegia-Italia 3-0 per le qualificazioni ai Mondiali - Non è formalmente uno spareggio, ma ne ha tutta l'aria. L'Italia di Luciano Spalletti comincia a Oslo contro la Norvegia il suo cammino verso i Mondiali 2026, e dopo due mancate qualificazioni un ... Riporta ansa.it

Utoya: dopo quattro anni, i giovani socialisti sfidano l'incubo per trasformarlo in memoria