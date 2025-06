LIVE Incubo Italia nel primo tempo | Norvegia avanti per 3-0

Un primo tempo da incubo per l'Italia, con la Norvegia che vola sul 3-0 e mette a rischio la qualificazione al Mondiale del 2026. La sfida di Reggio Emilia contro la Moldavia si presenta come un'altra tappa cruciale nel cammino degli Azzurri, chiamati a reagire e risollevarsi. La partita è ancora aperta: i tifosi sperano in un secondo tempo di ripresa e rinascita.

Lunedì 9 giugno, l'Italia giocherĂ a Reggio Emilia la seconda partita del Girone I contro la Moldavia. In queste due partite gli Azzurri si giocano tanto nel percorso per la qualificazione al Mondiale del 2026. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - LIVE Incubo Italia nel primo tempo: Norvegia avanti per 3-0

In questa notizia si parla di: Italia Incubo Primo Tempo

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: incubo Italia. Fuori le due Ferrari e Antonelli in Q2 - Siamo in diretta dal Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025, un incubo per la Ferrari con entrambe le scuderie eliminate.

Germania Italia 3-3. Sfiorata l’impresa dopo un primo tempo da incubo - Resta però inspiegabile la resa del primo tempo. Con quelle incredibili distrazioni, inaccettabili in una nazionale come l’Italia ... svanito l’incubo di un’altra disfatta come agli ... Come scrive ilsole24ore.com

Italia a due facce: primo tempo da incubo, fantastica ripresa ma siamo fuori. Resta il dubbio su un rigore dato e poi cancellato. Il secondo gol tedesco è roba da dilettanti ... - Un incubo che ha toccato il punto ... Ci mancherebbe altro. Ma di quale Italia stiamo parlando? Quella del primo o del secondo tempo della sfida di Nations contro la Germania? Riporta tuttomercatoweb.com

Italia da incubo, addio Euro 2024: la Svizzera vince 2-0, Azzurri eliminati - Questo è l’unico guizzo azzurro del primo tempo. L’Italia si spegne ... è 2-0 e per l’Italia è un incubo. Al 52' la Nazionale quasi riapre il match con un clamoroso errore della ... Da lettera43.it

Incubo Juve Fine primo tempo