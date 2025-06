LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Sofia Raffaeli conclude il giro di qualificazione

Benvenuti amici di OA Sport alla live degli Europei di Ginnastica Ritmica 2025 a Tallin! Mentre Sofia Raffaeli conclude il giro di qualificazione, restate con noi per aggiornamenti in tempo reale sulle emozionanti prove delle atlete senior. La competizione si fa sempre più avvincente: cliccate qui per seguire la diretta e non perdere neanche un istante di questa grande festa sportiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli E uropei di ginnastica ritmica 2025. A Tallin (Estonia) continua la rassegna continentale: dopo il primo giorno dedicato alle juniores è iniziato il programma delle seniores che ieri si sono date battaglia nelle qualificazioni con cerchio e palla e che oggi si misureranno su clavette e nastro. Sofia Raffaeli conclude il giro di qualificazione: dopo aver centrato l’accesso all’ultimo atto sia nel cerchio che nella palla l azzurra proverà a ripetersi con clavette e nastro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Sofia Raffaeli conclude il giro di qualificazione

In questa notizia si parla di: Diretta Ginnastica Ritmica Europei

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: le azzurre sognano di difendere la corona nella gara a squadre! - Benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica! Oggi, a Lipsia, le azzurre puntano a difendere il titolo nella gara a squadre, mentre iniziano le qualificazioni femminili.

Europei Ginnastica Ritmica a Tallinn, oggi e domani le qualificazioni, sabato e domenica le finali All Round Individuali e Squadre, più le finali di specialità , con ampia copertura su Rai Sport e Rai Play TC Rai: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio Partecipa alla discussione

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Manila Esposito difende il titolo all-around! - Partecipa alla discussione

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Raffaeli guadagna due finali di specialità, terza nell’all-around - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questa giornata di qualificazioni. Appuntamento a domani (venerdì 6 giugno, ... Segnala oasport.it

Ginnastica ritmica, Europei 2025 oggi: orari giovedì 5 giugno, tv, streaming, italiane in gara - Oggi giovedì 5 giugno va in scena la seconda giornata degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) prosegue la rassegna continentale con ... Da oasport.it

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024/ L’ultimo oro è della Spagna, Italia solo settima (26 maggio) - (agg. di Claudio Franceschini) EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE FINALI Ampia copertura sarà garantita per tutto quello che succederà in una ... ilsussidiario.net scrive

Alice D'Amato - Trave - (13,133) - Campionato Europeo Ginnastica Artistica - Leipzig - 26-5-25