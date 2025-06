LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Sofia Raffaeli completa il giro di qualificazione

Benvenuti alla nostra diretta live degli Europei di Ginnastica Ritmica 2025 a Sofia! La tensione si fa alta mentre le atlete si sfidano per conquistare un posto nella finale, tra cui spicca la brillante esibizione di Sofia Raffaeli, che ha completato il giro di qualificazione. Restate con noi per seguire ogni momento emozionante e aggiornamento in tempo reale su questo spettacolare evento continentale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2025 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli E uropei di ginnastica ritmica 2025. A Tallin (Estonia) continua la rassegna continentale: dopo il primo giorno dedicato alle juniores è iniziato il programma delle seniores che ieri si sono date battaglia nelle qualificazioni con cerchio e palla e che oggi si misureranno su clavette e nastro. Sofia Raffaeli conclude il giro di qualificazione: dopo aver centrato l’accesso all’ultimo atto sia nel cerchio che nella palla l azzurra proverà a ripetersi con clavette e nastro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Sofia Raffaeli completa il giro di qualificazione

