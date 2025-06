LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via della prima suddivisione

Tra pochi minuti si acceso il grande palcoscenico dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025, pronti a regalare emozioni indimenticabili. La prima suddivisione sta per prendere il via, e le speranze italiane sono alte, con Sofia Raffaeli determinata a consolidare la qualificazione all-around. Segui con noi ogni movimento e scopri in tempo reale chi conquisterà il podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.49 L'italiana proverà a chiudere anche la qualificazione alla finale all-around, già ipotecata nella prima giornata: le finaliste verranno stabilite da una classifica stilata tramite i tre migliori risultati in qualificazione delle atlete 8.46 Sofia Raffaeli conclude il giro di qualificazione: dopo aver centrato l'accesso all'ultimo atto sia nel cerchio che nella palla l'azzurra proverà a ripetersi con clavette e nastro 8.43 Alle 9.00 inizierà la terza giornata degli Europei di ginnastica ritmica. Quest'oggi spazio alla seconda parte delle qualificazioni seniores con clavette e nastro

