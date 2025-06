LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Nikolova supera Raffaelli e Dragas nell’all-around

Gli Europei di Ginnastica Ritmica 2025 sono ufficialmente in corso, e l'emozione cresce con ogni rotazione! Questa sera, Nikolova supera Raffaelli e Dragas nell'all-around, regalando un momento di pura adrenalina. Non perderti neanche un attimo: clicca qui per aggiornare in tempo reale la diretta live e vivere ogni spettacolore di questa competizione stellare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 La lista di partenza della quarta rotazione. 1 AUT Mironskaya Dina 2 CZE Stankova Tereza 3 AUT Neumann Julia 4 CZE Novakova Nikola 5 AND Miquel Berta 6 SWE Sheremey Elina 7 SWE Engstrand Josefine 8 AZE Seyidzade Kamilla 9 BEL Verstappen Alessia 10 AZE Jafarova Zahra 11 BEL Bijnens Maya 12 POR Araujo Rita 13 POL Lewinska Liliana 14 POR Pinheiro Joana 15 POL Heichel Emilia 16 BUL Nikolova Stiliana 17 GEO Kajaia Mariami 18 BUL Stoyanova Dara 19 GEO Tsulukidze Elene 17.59 Si chiude la terza rotazione del set B. Si riparte subito con la quarta rotazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Nikolova supera Raffaelli e Dragas nell’all-around

