LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | l’ucraina Onofriichuk al comando dell’all around seguita da Raffaeli e Dragas

L'emozione dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025 a Tallin è alle stelle! L'Ucraina con Onofriichuk guida la classifica all-around, seguita da Raffaeli e Dragas. La competizione si infiamma tra coreografie spettacolari e tensione alle stelle. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni momento di questa grande sfida europea!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:20 Pausa in quel di Tallin. Le qualificazioni riprenderanno alle 14.45. A più tardi! 13:18 LA TOP TEN PROVVISORIA DELL’ALL AROUND 1 UKR Onofriichuk Taisiia 90.050 2 ITA Raffaeli Sofia 86.900 3 ITA Dragas Tara 85.700 4 CYP Tugolukova Vera 85.700 5 ISR Sumkin Meital Maayan 85.550 6 UKR Karika Polina 82.300 7 ESP Gonzalez Lucia 82.300 8 TUR Emir Hatice Gokce 80.800 9 HUN Pigniczki Fanni 80.750 10 ROU Lica Amalia 80.000 13:16 Mattinata proficua per l’ucraina Onofriichuk, che ha piazzato due esercizi formidabili balzando al comando alle clavette ed al nastro, e prendendosi la vetta anche dell’all around. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: l’ucraina Onofriichuk al comando dell’all around seguita da Raffaeli e Dragas

Sofia Raffaeli (ITA) Hoop Gala– 70° anniversario del gruppo sportivo della Polizia di Stato