LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | inizia la terza giornata attesa per Dragas e Raffaeli

La giornata dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025 si infiamma con emozioni e grandi performance live! Dopo le prime esibizioni, l’attesa cresce per Dragas e Raffaeli, pronti a stupire il pubblico. Non perdere gli aggiornamenti esclusivi: clicca qui per seguire ogni swing, svolgimento e punteggio in tempo reale. La scena è tutta tua, vivi con noi questa incredibile avventura sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.30 Alle clavette è il momento di un’altra francese: tocca ora a Maena Millon 9.29 Terza posizione per Ramonatxo con 26.050 (D:11.1, E: 7.55, A: 7.4) 9.27 Al nastro spazio alla lussemburghese Lola Diderich. 9.26 Seconda posizione provvisoria al nastro per Daniela Pico. La spagnola ha ottenuto 24.200 punti (D:10.5, E:6.35, A, 7.65, Pen: 0.3) 9.23 È il momento dell’esercizio di Lily Ramonatxo 9.22 26.800 punti per Sumkin Meital Maayan (D: 11.3, E: 7.35, A: 8.15). L’israeliana sale in seconda posizione nella classifica delle clavette 9.20 Al nastro spazio a Daniela Pico 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: inizia la terza giornata, attesa per Dragas e Raffaeli

