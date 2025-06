LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | inizia la prima suddivisione con le italiane

Preparati a vivere l’emozione dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025! La magia si accende con le prime esibizioni delle nostre straordinarie atlete italiane, pronte a conquistare il palcoscenico europeo. Resta aggiornato in tempo reale e non perdere nemmeno un momento di questa spettacolare competizione: clicca qui e segui la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.10 Terminato l’esercizio alle clavette di Lebedeva, in corso quello di Gokce al nastro 9.09 22.350 punti per Oskay al nastro (D:8.6, E: 6.55, A: 7.20) 9.07 Alle clavette ora è il turno di Lebedeva, mentre Oskay è in attesa di scoprire il punteggio 9.05 Ivanova ottiene 21.100 punti (D:8.8, E:5.85, A: 6.8) 9.02 Si parte con Evelina Ivanova alle clavette e Deniz Oskay al nastro. 9.00 Questo l’ordine delle atlete della prima suddivisione: ROTAZIONE 1 1 IVANOVA Evelina LAT 2 OSKAY Deniz TUR 3 LEBEDEVA Alise LAT 4 EMIR Hatice Gokce TUR 5 RONA Lian ISR 6 GONZALEZ Lucia ESP 7 SUMKIN Meital Maayan ISR 8 BAUTISTA Alba ESP 9 RAMONATXO Lily FRA 10 DIDERICH Lola LUX 11 MILLON Maena FRA 12 MEYSEMBOURG Elena LUX 13 GALEK-OLSTHOORN Barbara NED 14 ARTIC Tamara CRO 15 VAN DER LAAN Noa Gabrielle NED 16 RAMADANI Gresa CRO 17 DRAGAS Tara ITA 18 WIESNER Hanna Panna HUN 19 RAFFAELI Sofia ITA 20 PIGNICZKI Fanni HUN ROTAZIONE 2 1 IVANOVA Evelina LAT 2 OSKAY Deniz TUR 3 LEBEDEVA Alise LAT 4 EMIR Hatice Gokce TUR 5 MUNITS Daniela ISR 6 GONZALEZ Lucia ESP 7 SUMKIN Meital Maayan ISR 8 PICO Daniela ESP 9 RAMONATXO Lily FRA 10 MEYSEMBOURG Elena LUX 11 MILLON Maena FRA 12 DIDERICH Lola LUX 13 GALEK-OLSTHOORN Barbara NED 14 ARTIC Tamara CRO 15 WERNER Anne NED 16 RAMADANI Gresa CRO 17 TAGLIETTI Alice ITA 18 WIESNER Hanna Panna HUN 19 RAFFAELI Sofia ITA 20 PIGNICZKI Fanni HUN 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: inizia la prima suddivisione con le italiane

