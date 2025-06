LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Dragas guida nelle clavette insegue Raffaeli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.28 Alle clavette ora tocca a Daniela Pico 10.28 Terzo posto alle clavette per Lucia Gonzalez che si mette in scia delle due italiane. La spagnola ha ottenuto 27.850 punti (D: 12.2, E: 7.8, A: 7.85) 10.25 Al nastro tocca ora a Meital Maayan Sumkin 10.24 Primo posto al nastro per Daniela Munits. L’israeliana ha realizzato un esercizio da 26.200 punti (D: 11.0, E: 7.25, A: 7.95). 10.21 Alle clavette è il momento di Lucia Gonzalez. 10.20 Quarta posizione alle clavette per Hatice Gokce Emir con un punteggio di 27.750 (D: 11.7, E: 8.0, A: 8.05) 10.18 Al nastro spazio a Daniela Munits. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Dragas guida nelle clavette, insegue Raffaeli

