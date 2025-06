LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Dragas davanti a Raffaeli nelle clavette

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.09 Inizia la seconda rotazione alle clavette con Deniz Oskay 10.09 Questa la classifica delle clavette dopo la prima rotazione della prima suddivisione: 1 Tara Dragas ITA 29.850 2 Sofia Raffaeli ITA 29.250 3 Daniela Munits ISR 27.850 4 Meital Maayan Sumkin ISR 27.200 5 Maena Millon FRA 26.100 6 Lily Ramonatxo FRA 26.050 7 Alise Lebedeva LAT 24.500 8 Evelina Ivanova LAT 21.450 9 Anne Werner NED 21.350 10 Barbara Galek-Olsthoorn NED 20.850 10.08 Inizia l’esercizio di Elina Ivanova con il nastro 10.07 Questa la classifica del nastro dopo la prima rotazione della prima suddivisione: 1 Hatice Gokce Emir TUR 25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Dragas davanti a Raffaeli nelle clavette

