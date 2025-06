LIVE Errani Paolini-Andreeva Shnaider Roland Garros 2025 in DIRETTA | si gioca nel tardo pomeriggio

Benvenuti alla emozionante diretta live di Roland Garros 2025! Questa giornata promette spettacolo con le stelle del tennis che si sfidano nel tardo pomeriggio, tra cui Errani, Paolini e Andreeva, Shnaider. Non perdere nemmeno un istante di questa sfida cruciale: clicca qui per gli aggiornamenti in tempo reale e vivi con noi ogni colpo di scena di questa avvincente semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:10 Iniziato il doppio delle leggende che precede la prima semifinale di doppio femminile: le azzurre sono la seconda a seguire!!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale attesissima di doppio femminile del ROLAND GARROS 2025 tra ERRANIPAOLINI e AndreevaShnaider, si gioca per bissare la finale di 365 giorni fa. Ci siamo, si decide una fetta importante di Coppa dei Moschettieri quest’oggi sul Court Suzanne Lenglen di Parigi (FRA), dove va in scena la semifinale della parte basse del tabellone di doppio in gonnella degli Open di Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si gioca nel tardo pomeriggio

Inizia la prima semifinale del doppio femminile sul Centrale! Sara Errani e Jasmine Paolini sfidano Mirra Andreeva e Diana Shnaider: chi andrĂ in finale?

Jasmine e Sara vincono il primo set Paolini - Errani contro Andreeva - Shnaider è LIVE su SuperTennis #IBI25

