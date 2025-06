LIVE Errani Paolini-Andreeva Shnaider 6-0 6-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | partita dominata e azzurre in finale

Un match spettacolare tra Errani/Paolini e Andreeva/Shnaider si sta svolgendo in diretta a Roland Garros 2025, con le italiane che dominano e si contendono un posto in finale. La tensione si taglia con il coltello mentre le azzurre si fanno strada verso la vittoria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni momento di questa emozionante sfida!

17:56 ErraniPaolini-AndreevaShnaider 6-0, 6-1! Chiude leiii! Con la volèe alta. Siamo ancora in finale al Roland Garros! 40-A Fuori l'ennesima volèe di Shnaider: terzo MP!!! 40-40 Punto molto rocambolesco, lo vincono le russe e sono ancora vive. 40-A Attenzione, esce un altro colpo da fondo ad Andreeva: secondo match point! 40-40 Fuori la volèe di dritto Shnaider. A-40 Prima vincente Andreeva. 40-40 Non rimane in campo il dritto difensivo di Paolini. 30-40 Chiude ancora a rete Errani, MATCH POINT! 30-30 Sbaglia l'intervento di volo Shnaider. 30-15 Servizio vincente.

