LIVE Errani Paolini-Andreeva Shnaider 6-0 4-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurre a un gioco dal titolo!

Il duello tra Errani, Paolini, Andreeva e Shnaider si infiamma sul campo di Roland Garros 2025, regalando emozioni a non finire. Le azzurre si contendono il titolo con grinta e determinazione, mentre i colpi si susseguono in un crescendo di adrenalina. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: la suspense è alle stelle!

5-1 A quindici Errani! Meno 4!! 40-15 Spara ancora fuori il dritto Shnaider. 30-15 Si butta a rete seguendo il dritto e chiude di tocco Sara!! 15-15 Due smash, secondo a segno per Sara! 0-15 Gran risposta di dritto Mirra, ci crede. 4-1 Brekkiamo ancora, meno due!! 15-40 Dritto in rete di frustrazione della russa. 15-30 Sbaglia di dritto Shnaider! 15-15 Chiude lo smash Andreeva. 0-15 Super risposta di rovescio di Paolini! 3-1 Difesa ancora clamorosa delle azzurre, tutti in piedi ad applaudire un altro gioco per noi! 40-30 Uncina la palla con il dritto Errani ed è vincente! 30-30 In rete la volèe di Paolini bassa con il rovescio.

