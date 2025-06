LIVE Errani Paolini-Andreeva Shnaider 6-0 2-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | altro game vinto ai vantaggi russe ancora al palo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Teniamo un gioco fondamentale ai vantaggi! A-40 PRIMAAAA VINCENTEEE! 40-40 Doppio fallo, primo anche di Paolini. 40-30 Si butta in avanti con coraggio e con il rovescio profondo e forte Paolini! Poi urla ‘andiamo’! 30-30 In rete stavolta la chiusura di tocco della 6 volte campionessa Slam. Attenzione! 30-15 Chiusura con lo smash Errani! 15-15 Molto brava con il dritto Shnaider, uno dei rari lampi. 15-0 Non risponde tentando di farlo alto e carico di rovescio Andreeva. 1-0 Fuori anche questo rovescio di Shnaider. 15-40 Prima vincente Slice. 0-40 Perdono anche questo punto le russe, in comando dal primo all’ultimo momento, in totale confusione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 6-0, 2-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: altro game vinto ai vantaggi, russe ancora al palo!

