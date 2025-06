LIVE Calendario Serie A alle ore 18 30 il sorteggio | Inter e Milan iniziano in casa

Il conto alla rovescia per la nuova stagione di Serie A sta per iniziare, con il live del calendario alle ore 18:30 che svelerà i dettagli delle sfide più attese. Inter e Milan partiranno in casa, pronti a scrivere un nuovo capitolo di emozioni. La stagione, senza pausa invernale, promette spettacolo anche tra Natale e Capodanno: preparatevi a un campionato carico di sorprese e passione!

Il via della stagione è in programma il 23-24 agosto. Non ci sarà pausa invernale: si gioca anche tra Natale e Capodanno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Calendario Serie A, alle ore 18.30 il sorteggio: Inter e Milan iniziano in casa

In questa notizia si parla di: Calendario Serie Sorteggio Inter

Calendario Serie A 2024/2025: date, orari, partite, risultati, classifica - Scopri il calendario della Serie A 2024/2025: date, orari delle partite, risultati e classifiche aggiornate.

GdS - Serie A: oggi a Parma il sorteggio del calendario 25/26. #Inter e Milan partono in casa Partecipa alla discussione

Calendario Serie A 2025-26, orario e dove vedere il sorteggio in TV e streaming: criteri e regolamento - Oggi alle 18:30 sorteggio e presentazione del calendario di Serie A 2025-2026. Diretta TV in chiaro e gratis per tutti sui canali ufficiali della Lega Serie A, collegamento live su DAZN, Sky e NOW. Secondo fanpage.it

Serie A 2025-2026, alle 18.30 il sorteggio per il calendario della prossima stagione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A 2025-2026, alle 18.30 il sorteggio per il calendario della prossima stagione ... Segnala tg24.sky.it

Sorteggio calendario Serie A 2025/2026: criteri, orario e dove vederlo in tv - Tutto pronto per il sorteggio del calendario della Serie A 2025/26, in programma al Teatro Regio di Parma. La prima delle 38 giornate di campionato si giocherà ... Scrive ilmessaggero.it

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A LIVE 2023/2024 + INTER NEWS