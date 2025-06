LIVE Calendario Serie A 2025-2026 in diretta tutte le giornate e le partite dell’Inter

Il countdown per la Serie A 2025-2026 è ormai alle battute finali: tra due mesi e mezzo si alza il sipario su una stagione che promette emozioni da cardiopalma. Questa sera, alle 18.30, puoi seguire in diretta dal Teatro Regio di Parma la presentazione ufficiale del calendario, con tutte le giornate e le partite dell’Inter, la squadra più attesa. Resta sintonizzato, perché questa pagina si aggiorna in tempo reale con tutte le novità!

Mancano ancora due mesi e mezzo all'inizio della Serie A 2025-2026, ma alle 18.30 viene presentato il calendario! Segui LIVE la cerimonia dal Teatro Regio di Parma, con tutte le giornate e le partite dell'Inter. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L'APP PER I NUOVI AGGIORNAMENTI 18.15 Un quarto d'ora al via della cerimonia di presentazione del calendario di Serie A 2025-2026. Si parte sabato 23 agosto, con gli anticipi della prima giornata, e mai come questa nuova stagione il programma è presentato così presto. Nell'attesa, leggi di seguito tutte le date. CALENDARIO SERIE A 2025-2026 – I CRITERI DI COMPILAZIONE.

