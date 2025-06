LIVE Atletica Golden Gala 2025 in DIRETTA | Tamberi inizia bene! Seconde Bruni e Folorunso! Tra poco Battocletti e Furlani

Se sei un appassionato di atletica, non perderti la diretta live del Golden Gala 2025! Tra emozionanti debutti e sfide mozzafiato, protagonisti come Tamberi, Bruni, Folorunso e Battocletti si preparano a trascinare il pubblico con performance da record. Resta sintonizzato e clicca qui per aggiornamenti in tempo reale: l’evento è appena iniziato e le emozioni sono garantite!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.29: CI SIAMO! Nadia Battocletti è in pista per i 5000. Con lei la campionessa olimpica Chebet e Tsegay. Queste le protagoniste: 1 GARCÍA Marta ESP 1 JAN 1998 14:44.04 27 2 MADELEINE Sarah FRA 20 SEP 1998 15:02.56 46 3 HOULIHAN Shelby USA 8 FEB 1993 14:23.92 4 NIYOMUKUNZI Francine BDI 1 AUG 1999 14:42.77 14:53.44 30 5 KEITH Megan GBR 23 APR 2002 14:43.24 6 SCHWEIZER Karissa USA 4 MAY 1996 14:26.34 13 7 KOSTER Maureen NED 3 JUL 1992 14:44.46 1 15 29 8 ANDREWS Josette USA 15 DEC 1995 14:43.36 14:44.80 45 9 DIDA Chaltu ETH 20 SEP 1992 15:18.20 10 BAWEKE Aleshign ETH 23 JAN 2006 2 13 11 HAILU Freweyni ETH 12 FEB 2001 14:20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Golden Gala 2025 in DIRETTA: Tamberi inizia bene! Seconde Bruni e Folorunso! Tra poco Battocletti e Furlani

