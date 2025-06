LIVE Atletica Golden Gala 2025 in DIRETTA | Bruni sul podio nell’asta! Attesa per Battocletti Furlani e Tamberi

Vivi in tempo reale l'emozionante Golden Gala 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di atletica. Tra sorprese e battaglie sul podio, l'Italia si distingue con Bruni, Battocletti, Furlani e Tamberi pronti a dare il massimo. Clicca qui per aggiornamenti live e segui ogni istante di questa spettacolare giornata di sport!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35: Sono Ricketts, Perez Hernandez e Lafond le tre qualificate poer il salto di finale 20.34: C’è tanta Italia e c’è pure Gianmarco Tamberi al via della gara di salto in alto maschile. Questi i protagonisti: 1 RICHARDS Raymond JAM 28 APR 2001 2.30 2.30 3 10 18 2 LANDO Manuel ITA 4 AUG 2000 2.26 2.26 20 3 ŠTEFELA Jan CZE 20 APR 2001 2.30 2.30 9 4 SIOLI Matteo ITA 1 OCT 2005 2.29 2.29 4 9 21 5 HARRISON JuVaughn USA 30 APR 1999 2.36 2.25 5 7 14 6 SOTTILE Stefano ITA 26 JAN 1998 2.34 2.31 6 7 BECKFORD Romaine JAM 9 JUL 2002 2.30 2.21 9 4 8 8 WOO Sanghyeok KOR 23 APR 1996 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Golden Gala 2025 in DIRETTA: Bruni sul podio nell’asta! Attesa per Battocletti, Furlani e Tamberi

In questa notizia si parla di: Tamberi Diretta Atletica Golden

LIVE Atletica, Golden Gala 2025 in DIRETTA: effetti speciali a Roma, presenti Battocletti e Tamberi! - Benvenuti amici di OA Sport! Questa sera, sotto le suggestive luci di Roma, si accendono i riflettori sulla quinta tappa della Diamond League 2025, il prestigioso Golden Gala Pietro Mennea.

