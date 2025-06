LIVE Atletica Golden Gala 2025 in DIRETTA | Bruni subito protagonista! Attesa per Battocletti Furlani e Tamberi

Preparati a vivere in tempo reale l'emozione del Golden Gala 2025, uno degli eventi più attesi dell'atletica internazionale. Bruni si distingue subito, ma l'attenzione è già puntata su battocletti, furlani e tamberi. Resta con noi per aggiornamenti istantanei, risultati sorprendenti e momenti di pura adrenalina che definiscono il cuore di questa grande manifestazione. Non perderti nemmeno un istante: clicca qui per la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.38: Anche Roberta Bruni supera 4.50 19.37: Morris, Sutej, Svabikova e Leon superano 4.50 19.35: Bonnin, Leon e Ayrfis superano 4.50 al primo tentativo. Errore per Molinarolo 19.30: Queste le protagoniste del lancio del disco femminile. C’è Daisy Osakue: 1 ALLMAN Valarie USA 23 FEB 1995 73.52 73.52 8 1 1 2 ELKASEVIC Sandra CRO 21 JUN 1990 71.41 65.03 3 6 2 3 STEINACKER Marike GER 3 APR 1992 67.31 63.98 6 4 TAUSAGA Laulauga USA 22 MAY 1998 70.72 70.72 6 3 8 5 FENG Bin CHN 3 APR 1994 69.12 64.17 4 5 3 6 PÉREZ Yaimé CUB 29 MAY 1991 73.09 68.18 7 2 5 7 PUDENZ Kristin GER 9 FEB 1993 67. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Golden Gala 2025 in DIRETTA: Bruni subito protagonista! Attesa per Battocletti, Furlani e Tamberi

In questa notizia si parla di: Diretta Bruni Atletica Golden

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: piazzamento di prestigio per Bruni, Simonelli discreto - Segui in diretta la Diamond League di atletica a Doha 2025! Roberta Bruni conquista un prestigioso secondo posto nel salto con l'asta, superando atlete del calibro di Katie Moon e Sandi Morris.

Diretta Golden Gala 2025/ Streaming video Rai 2: grande atletica a Roma (oggi venerdì 6 giugno) - Diretta Golden Gala 2025 streaming video Rai 2 oggi venerdì 6 giugno: orario, programma e risultati del meeting della Diamond League di atletica a Roma. Da ilsussidiario.net

LIVE Atletica, Golden Gala 2025 in DIRETTA: effetti speciali a Roma, presenti Battocletti e Tamberi! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Diamond League 2025 in ... Riporta oasport.it

Golden Gala a Roma, i risultati delle gare in diretta live - Lo spettacolo dell’atletica leggera sbarca a Roma, allo Stadio Olimpico: questa sera, a partire dalle 19.15, va in scena il Golden Gala 2025, la tappa italiana della Diamond League. La seguiremo LIVE, ... Da sport.sky.it

Golden Gala 2022 | ControCronaca