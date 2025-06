LIVE Atletica Golden Gala 2025 in DIRETTA | Bruni seconda nell’asta! Tocca a Tamberi attesa per Battocletti e Furlani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00: Tra poco il via dei 400 ostacoli. Questi i protagonisti: 1 OLIVIERI Linda ITA 14 JUL 1998 54.99 55.52 47 2 van der WALT Zenéy RSA 22 MAY 2000 53.90 55.09 4 5 14 3 NIELSEN Lina GBR 13 MAR 1996 54.43 57.14 19 4 FOLORUNSO Ayomide ITA 17 OCT 1996 53.89 54.74 6 3 12 5 KNIGHT Andrenette JAM 19 NOV 1996 53.26 53.90 7 2 8 6 CLAYTON Rushell JAM 18 OCT 1992 52.51 54.83 5 4 5 7 SALMON Shiann JAM 31 MAR 1999 52.97 54.62 4 8 MARAVAL Louise FRA 31 JUL 2001 53.71 9 9 TATE Cassandra USA 11 SEP 1990 54.01 55.59 1 8 20 20.54: Morris supera 4.80 al primo tentativo 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Golden Gala 2025 in DIRETTA: Bruni seconda nell’asta! Tocca a Tamberi, attesa per Battocletti e Furlani

