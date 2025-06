LIVE Atletica Golden Gala 2025 in DIRETTA | Battocletti sbriciola il record italiano dei 5000! Seconde Bruni e Folorunso

Preparati a vivere l'emozione del Golden Gala 2025 in diretta! Tra record storici e gare mozzafiato, l’atletica italiana si conferma protagonista indiscussa. Battocletti rivoluziona i 5000 metri, bruciando il precedente record nazionale, mentre le sfide tra i grandi continuano a infiammare il pubblico. Resta con noi per non perdere nemmeno un istante di questa spettacolare giornata, perché l’attesa sta per regalarti emozioni indimenticabili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.07: Secondo errore per Lando a 2.23, misura superata da Harrison 22.05: Cade Fabbri al termine del quarto lancio. Altro nullo per lui. Peccato perchè semnbra avere una grande misura nelle braccia 22.03: Doroshchuk supera 2.23 al primo tentativo e va al comando dell’alto 22.02: Otterdahl si riprende il terzo posto con 21.53 22.01: Sioli supera 2.23 al primo tentativo! 22.00: Che battaglia nei 400! Il campione olimpico statunitrense vince con 44?22, precedendo di un solo centesimi il sudafricano Nene con 44?23, terzo posto per il botswano Kebinatshipi con 44?51, Scotti è ottavo con 45?68 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Golden Gala 2025 in DIRETTA: Battocletti sbriciola il record italiano dei 5000! Seconde Bruni e Folorunso

