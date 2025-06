Lite Trump-Musk attesa una telefonata

Una possibile svolta nella movimentata saga tra Donald Trump e Elon Musk: oggi è attesa una telefonata che potrebbe segnare l'inizio di una tregua. Dopo settimane di scontri acceso e dichiarazioni infuocate, i funzionari della Casa Bianca si sono attivati per ricucire i rapporti. Riusciranno a mettere fine alla crisi? Il futuro di questa intricata contrapposizione dipende da questo delicato confronto.

13.35 Primi segnali di una possibile tregua nello scontro sempre più aspro tra il presidente degli Usa e l'uomo più ricco del mondo. Dopo un'aescalation tra Trump e Musk funzionari della Casa Bianca al lavoro per ricucire. E' stata programmata una telefonata tra Trump e Musk oggi dopo che la tensione e i toni tra i due si erano alzati sempre di più. Dopo l'uscita di Musk dall'amministrazione di Trumpsi sono fatti sempre più violenti e offensivi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

