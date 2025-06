Lite tra il leader di FI Giovani Simone Leoni e il padre su Vannacci | “Non sei degno di spolverargli le scarpe”

Una polemica infuocata scuote il mondo della politica giovanile italiana: Simone Leoni, nuovo segretario di FI Giovani, si trova al centro di uno scontro tra generazioni e ideali, mentre suo padre Silvio non risparmia critiche taglienti. La tensione sale, ma quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme.

"Non sei degno nemmeno di spolverare gli anfibi al Generale Vannacci". È l'attacco di Silvio Leoni al figlio Simone, appena eletto segretario di FI Giovani, che al congresso degli azzurri aveva criticato il leghista. Quest'ultimo ha ringraziato il padre di Leoni per averlo difeso, mentre Salvini ha sottoscritto "parola per parola il commento del papà ". In ultimo è arrivata la replica del giovane azzurro: "Con mio padre non ho mai condiviso nulla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Leoni Padre Giovani Simone

La lettera del padre di Simone Leoni che difende Vannacci - Nel cuore di un acceso dibattito politico, emerge la voce di Silvio Leoni, padre di Simone Leoni e veterano di guerra, che difende con fermezza l’onore di Vannacci.

Commento di @NicolaPorro sulla LETTERA CONTRO L'ENFANT PRODIGE DI FI Papà Leoni si infuria col figlio «Non è degno di spolverare nemmeno gli anfibi a Vannacci» Il padre scrive a Simone, neo segretario di Forza Italia Giovani «Vergognati, sei l'ulti Partecipa alla discussione

Papà Leoni si infuria col figlio «Non è degno di spolverare nemmeno gli anfibi a Vannacci» Il padre scrive a Simone, neo segretario di Forza Italia Giovani «Vergognati, sei l’ultimo che può dare del codardo al generale. Hai usato lo stesso metodo che un tradit Partecipa alla discussione

Lite in famiglia per Simone Leoni (Giovani Fi) su Vannacci. Il padre: non sei degno di spolverargli gli anfibi. Lui: “Avanti da uomo libero” - Il neo segretario ha aspramente criticato l’eurodeputato leghista, il genitore che ha conosciuto il generale da giovane incursore in Somalia lo difende. Ma il figlio: “Cresciuto senza di lui, valori d ... quotidiano.net scrive

Simone Leoni risponde al padre: "Sono cresciuto senza di lui ma lo perdono" - Simone Leoni, il nuovo segretario nazionale dei giovani di Forza Italia, risponde al padre, che con una lettera pubblicata su Il Tempo e ... Lo riporta iltempo.it

“Non sei degno di spolverargli gli anfibi”. Il giovane forzista Leoni litiga col padre per Vannacci - L’ex inviato di guerra Silvio Leoni, che ha conosciuto il generale nel 1993 in Somalia, lo difende dagli attacchi che il figlio gli ha rivolto al congresso ... Si legge su repubblica.it