Lite Musk-Trump Medvedev ironizza | Non litigate ragazzi Pronti a facilitare un accordo di pace

In un clima di tensione tra Elon Musk e Donald Trump, arriva l'ironia di Dmitri Medvedev, vicepresidente del consiglio di sicurezza russo, che offre di facilitare un accordo di pace… a suon di azioni Starlink come pagamento! La scena si fa sempre più curiosa, ma la vera domanda è: potrebbe questa battuta aprire nuove strade diplomatiche tra i protagonisti? Resta con noi per scoprire come si evolverà questo intrigante sipario politico.

È scontro tra Donald Trump ed Elon Musk? Su X chi se la ride è il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev, fedelissimo di Vladimir Putin. “Siamo pronti a facilitare la conclusione di un accordo di pace tra Donald e Elon”, ha ironizzato nel suo ultimo messaggio postato, “per un compenso ragionevole e ad accettare azioni Starlink come pagamento. Non litigate, ragazzi!”. A lui ha risposto lo stesso Musk, postando l’ emoji di una faccia che ride. We are ready to facilitate the conclusion of a peace deal between D and E for a reasonable fee and to accept Starlink shares as payment. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lite Musk-Trump, Medvedev ironizza: “Non litigate, ragazzi. Pronti a facilitare un accordo di pace”

