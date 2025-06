Lite Musk-Trump a cosa serve la navicella Dragon che SpaceX vuole ‘togliere’ alla Nasa

La navicella Dragon di SpaceX rappresenta un pilastro fondamentale per le missioni spaziali e il supporto alla Stazione Spaziale Internazionale, grazie alla sua capacità di trasportare astronauti e rifornimenti. Con l'eventuale dismissione, si rischia di compromettere la collaborazione tra privato e pubblico nello spazio, un settore cruciale per il futuro dell'esplorazione. Ma cosa potrebbe succedere se questa decisione venisse adottata?

Dopo che Donald Trump ha minacciato di tagliare i contratti governativi assegnati alla società spaziale SpaceX di Musk e ai suoi servizi internet satellitari Starlink, Musk ha risposto tramite X che SpaceX "inizierà immediatamente a dismettere la sua navicella spaziale Dragon ". La capsula, sviluppata con l'aiuto di contratti governativi, è fondamentale per il funzionamento della stazione spaziale. La Nasa fa affidamento su SpaceX anche per altri programmi, tra cui il lancio di missioni scientifiche e, alla fine di questo decennio, il ritorno degli astronauti sulla superficie lunare. SpaceX è l'unica azienda statunitense attualmente in grado di trasportare equipaggi da e verso la stazione spaziale, utilizzando le sue capsule Dragon da quattro persone.