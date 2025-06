Lite in casa | dalla finestra volano bottiglie e console per i videogiochi danni per auto e scooter

Una lite in casa a Molassana si trasforma in un episodio di caos: bottiglie e console volano dalla finestra, causando danni anche alle auto e agli scooter vicini. La polizia interviene prontamente, denunciando una coppia genovese di 37 anni per getto pericoloso di cose e danneggiamento. Un episodio che ricorda quanto a volte i conflitti domestici possano sfuggire di mano e coinvolgere tutta la comunità.

