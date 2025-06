Lite di coppia degenera a Genova dalla finestra vola di tutto | console per videogiochi piomba su un' auto

Una lite di coppia a Genova si trasforma in un episodio incredibile: dalla finestra volano oggetti e, improvvisamente, un’auto viene colpita da un console per videogiochi. La scena, avvenuta nel quartiere Molassana, ha portato alla denuncia dei due coinvolti per getto pericoloso e danneggiamento, dimostrando come le tensioni domestiche possano sfociare in situazioni imprevedibili e rischiose per la sicurezza pubblica.

Una coppia di genovesi è stata denunciata per getto pericoloso e danneggiamento nel quartiere Molassana.

Coppia Lite Degenera Genova

