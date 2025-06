Lite con Musk Trump ora pensa di vendere la sua Tesla rossa

In un sorprendente colpo di scena, Donald Trump valuta la possibilità di vendere la sua iconica Tesla rossa, simbolo di un passato sostegno a Elon Musk. Dopo tensioni e rumors recenti, questa decisione potrebbe segnare un nuovo capitolo nella loro intricata relazione. Ma quale sarà il destino della Tesla? Rimanete con noi per scoprire gli sviluppi di questa intrigante vicenda.

(Adnkronos) – Trump sta valutando la possibilità di vendere o regalare la Tesla rossa che acquistò per sostenere Musk nei mesi scorsi. A rivelarlo è stato un alto funzionario dell'Amministrazione all'Abc, secondo la quale la Tesla ieri era parcheggiata sulla West Executive Avenue a Washington. Lo scorso marzo, quando il rapporto tra i due era ai .

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Adesso Fratoianni non dovrà più vendere la Tesla. Partecipa alla discussione

Beh dai potrebbe essere un'idea per la Piccolotti se non riesce a vendere la sua Tesla.... Partecipa alla discussione

