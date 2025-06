L’Italia guida un progetto europeo per portare l’IA a interagire col mondo fisico

L’Italia lancia un progetto europeo innovativo, “Diversibus Viis Plurima Solvo”, che mira a integrare l’intelligenza artificiale nel mondo fisico, con un finanziamento Horizon di 29 milioni di euro. Guidato da Translated, leader europeo nelle traduzioni con IA, il progetto esplora applicazioni rivoluzionarie in settori come mobilità, industria, salute e ambiente. Scopriamo insieme come questa iniziativa sta aprendo nuove frontiere, trasformando le nostre realtà quotidiane e future.

Nome latino: Diversibus Viis Plurima Solvo. Quadro europeo con un finanziamento Horizon da 29 milioni di euro. Alla guida Translated, azienda leader in Europa per le traduzioni con l’IA. Di cosa si tratta e quali sono i campi in cui può essere applicato. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’Italia guida un progetto europeo per portare l’IA a interagire col mondo fisico

In questa notizia si parla di: Guida Europeo Italia Progetto

FondoEuropeo Partecipa alla discussione

illy Italia (@illyIT) Partecipa alla discussione

Il progetto europeo WeMED_NaTOUR guida gli studenti di Italia e Spagna - Balearic Marine Cluster partecipa al progetto europeo EU WeMED_Natour ... costiere e nautiche dei paesi partecipanti al progetto: Italia, Mauritania, Portogallo e Spagna; far conoscere la ... Riporta ilmattino.it

Un’intelligenza artificiale oltre i modelli linguistici: al via un progetto Ue a guida italiana - Il progetto Dvps, finanziato da Hrizon Europe, punta a creare la nuova generazione di AI che superi i limiti degli Llm alla ChatGPT ... Come scrive ilsole24ore.com

Translated guida il progetto europeo DVPS finanziato con 29 milioni di euro - La scaleup italiana guida un consorzio di organizzazioni europee per lo sviluppo di una nuova modalità per l'intelligenza artificiale ... Lo riporta startupbusiness.it

La Toscana guida un progetto europeo per rendere mare più sicuro