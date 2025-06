L’Italia fa una figuraccia in Norvegia sconfitta vergognosa | girone per i Mondiali compromesso

Una notte da dimenticare per il calcio italiano: l’Italia esce sconfitta 3-0 in Norvegia, una prestazione deludente che mette a rischio la qualificazione ai Mondiali del 2026. La débâcle a Oslo scuote tifosi e addetti ai lavori, evidenziando le sfide già sul cammino degli Azzurri. Ora, la strada verso la coppa del mondo si fa più complessa, ma c’è ancora speranza di riscatto. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Italia travolta 3-0 dalla Norvegia la debutto nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2026: gli Azzurri di Spalletti a Oslo rimediano una pesante figuraccia che già compromette la corsa verso il primo posto nel girone e il pass diretto per la rassegna iridata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

