L’Italia è umiliata all’esordio | Norvegia dilagante e Mondiali 2026 già in salita

L’Italia esce con le ossa rotte dall’esordio in Norvegia, con una sconfitta pesante e un cammino già in salita verso i Mondiali 2026. La nazionale azzurra, ancora scottata dall’eliminazione ai quarti di Nations League, si trova subito a dover affrontare una sfida difficile contro una Norvegia in grande forma. Ora più che mai, bisogna rialzarsi, perché il percorso verso il mondiale è appena iniziato e ogni partita conta.

L’Italia perde malamente 3-0 contro la Norvegia a Oslo. Azzurri annichiliti già nel primo tempo e inizia malissimo il percorso per qualificarsi ai Mondiali del 2026. UMILIATI – L’ Italia, dopo i quarti di finale di Nations League di marzo conclusasi con l’eliminazione per mano della Germania, ricomincia dalle qualificazioni per i Mondiali del 2026. L’esordio è sul campo della rivale più pericolosa: la Norvegia di Haaland e Odgaard, rispettivamente centravanti del Manchester City e capitano dell’Arsenal. La Nazionale azzurra, dopo aver mancato clamorosamente i due Mondiali di Russia e Qatar, non può mancare assolutamente l’appuntamento con quello del 2026. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Italia è umiliata all’esordio: Norvegia dilagante e Mondiali 2026 già in salita

