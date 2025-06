L' istituto comprensivo Radice Alighieri festeggia le certificazioni linguistiche

L’istituto comprensivo Radice Alighieri di Catona celebra un importante traguardo: gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno conseguito con successo le certificazioni Key for School (A2) di inglese, rilasciate da Cambridge English. Un risultato che testimonia l’impegno e la qualità dell’offerta formativa. Questo riconoscimento apre nuove porte per i giovani, rafforzando la loro fiducia nella lingua e nel futuro. È motivo di grande orgoglio per tutta la comunità scolastica!

